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新代科技高階產品滲透提升 首季每股純益15.38元創單季新高

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山22日電
新代總監黃芳芷今日主持法說會表示，公司已設定未來三年達成10,000台CNC上下料機器人應用導入的策略目標。圖／新代提供
新代總監黃芳芷今日主持法說會表示，公司已設定未來三年達成10,000台CNC上下料機器人應用導入的策略目標。圖／新代提供

智慧製造解決方案廠商新代科技股份有限公司 今日舉行法說會。延續2025年的強勁成長動能，2026年首季再次繳出優異成績單，營業收入48.65億元，季增31.6%、年增49.4%，營業毛利23.72億元，每股純益15.38元。受惠於市場需求暢旺，單季營收、獲利雙創歷史新高，為2026全年營運目標奠定良好開局。

新代表示，AI浪潮正加速製造業邁向全面轉型，市場對高精度與高穩定性控制系統的需求持續提升，帶動公司高階產品滲透率穩步成長，並進一步推動機器人等新興應用展現顯著動能。

為深化關鍵技術整合，新代攜手子公司聯達智能及策略夥伴華沿機器人展開深度合作，共同打造更完整的自動化解決方案，加速CNC與機器人的協同應用與AI技術落地。三方齊力推動由技術合作走向產業共贏，並設定未來三年達成10000台CNC上下料機器人應用導入的策略目標；透過新代與華沿的研發整合，實現機器人於工具機端的標準化配置，使設備達成「出機即用」，大幅降低導入門檻，推動機械加工自動化邁向高效率的新階段，並持續拓展CNC × 機器人 × AI的融合應用，促進智慧製造生態系成形。

新代進一步表示，憑藉CNC控制系統與伺服產品的深厚底蘊，公司已是智慧製造領域的領導品牌。在精進核心技術的同時，公司同步深化全球戰略布局；在穩固兩岸市場領先地位的基礎上，積極拓展海外商機，其成長潛能近年已逐漸湧現。

為支撐全球營運並建構具韌性的供應體系，新代正積極擴充產能；預計今年第4季啟用的蘇州新廠以及明年第2季投產的馬來西亞二廠，將能更進一步提升跨區域服務效率與交付能力。未來，海外生產規劃與服務網的延伸，將逐步轉化為實質的營收支柱，成為公司多元成長引擎中不可或缺的一環。

製造業 機器人

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