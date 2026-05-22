記憶體族群底氣何在？「這3檔」外資大賣卻衝漲停 14家股東會接力受矚目

台股22日盤中一度大漲逾800點，重返42,000點關卡，記憶體族群也在多重題材推動下，全面走強。

產業面上，最受關注的是南亞科（2408）AI布局傳出重大進展。市場指出，南亞科旗下LPDDR5X低功耗記憶體產品已送往台積電（2330）美國亞利桑那州廠進行驗證，聚焦輝達Vera Rubin平台相關AI伺服器主記憶體相容性與先進封裝測試，後續將透過台積電先進封裝平台完成系統整合驗證，有望進一步切入美系AI供應鏈。

南亞科總經理李培瑛亦在股東會上表示，合作的國際AI公司「不只一家，還有滿多家」，雖未正面點名客戶，但市場解讀相關發言已間接顯示AI專案推進中。由於LPDDR5X具備低功耗特性，隨AI伺服器功耗快速攀升，正逐步成為新一代AI平台關鍵記憶體規格。

另一方面，國際供給端變數也同步升溫。南韓三星電子勞資協議投票進行之際，市場憂心內部變數恐影響產能穩定，加上AI需求持續擴張，使記憶體市場對供應缺口的預期再度升溫，強化台廠受惠想像空間。

在題材推動下，記憶體族群盤面出現罕見「外資賣超、股價照樣漲停」走勢。外資22日大幅調節華邦電（2344）、旺宏（2337）及晶豪科（3006）等指標股，其中華邦電賣超逾3.1萬張、旺宏逾2.2萬張、晶豪科約3,000張，但三檔個股今日卻一度同步亮燈漲停，形成明顯籌碼對作格局。

族群中，華邦電領軍鎖住漲停125元，晶豪科也一度衝上244元，南亞科盤中強漲逾9%，旺宏亦維持強勢走勢，成為盤面少數資金高度集中族群之一。

值得注意的是，記憶體族群同時進入股東會密集期，後續是否有題材接力，也值得留意。晶豪科與威剛（3260）今日將召開股東會，接續旺宏、群聯（8299）、宜鼎（5289）、力成（6239）將於5月27日登場，宇瞻（8271）5月28日、華邦電5月29日，青雲（5386）6月4日、鈺創（5351）6月5日，商丞（8277）6月9日，品安（8088）6月12日，創見（2451）6月17日，廣穎（4973）6月18日，形成另一波題材推進動能。

法人指出，在AI需求推動記憶體結構轉變、供給端不確定性升溫，以及籌碼劇烈換手交錯影響下，記憶體族群短線呈現高波動題材行情，後續量能與法人動向將成為多空關鍵觀察指標。