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順德股東會／總座：AI高階散熱布局開花結果 今年訂為「均熱片元年」

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
順德工業總經理陳維德表示，今年已訂為順德的「均熱片元年」。記者宋健生／攝影
順德工業總經理陳維德表示，今年已訂為順德的「均熱片元年」。記者宋健生／攝影

半導體功率導線架龍頭廠順德工業（2351）21日召開股東常會，總經理陳維德表示，順德布局AI（人工智慧）電源管理與散熱解決方案陸續開花結果，今年已訂為順德的「均熱片元年」。法人則估，順德今年在AI導線架的營收占比，有機會挑戰10%以上。

陳維德透露，順德在光通訊的均熱片方面，也啟動布局，目前正與客戶共同開發設計，預計下半年有機會推出新品送樣。

順德在經歷2025年的庫存調整谷底後，進入2026年迎來了強勁的復甦。今年核心亮點在於成功轉型為「AI電源管理與散熱解決方案供應商」，法人普遍看好其營收逐季向上。

順德去年合併營收102.47億元、年減5.2%，本期淨利3.03億元，每股稅後純益1.66元，股東常會通過每股配發1.1元現金股利。

順德第1季合併營收達28.15億元，季增8.9%、年增11.4%，創下歷史同期新高；3月單月營收10.58億元更是創下46個月以來的新高。法人估，順德今年全年營收可望達雙位數成長，挑戰120億元新高，每股稅後純益有機會回升至5元以上。

順德近幾年積極深化高階應用布局，成果於今年顯現，隨著AI算力需求在短期內迎來爆發性增速，伺服器與高效能運算（HPC）客戶正加速開發次世代新產品。

供應鏈指出，AI資料中心對高供電效率與嚴苛散熱的要求，正全面驅動硬體規格升級，在電源管理方面，伺服器採用的800 HVDC（高壓直流電）技術需求已逐步由導入期邁入放量期，順德對此早已卡位，預期今年下半年相關產品將迎來更顯著的營收貢獻。

至於資本支出，今年上修至13億元，主要用於均熱片產能擴張、AI新電鍍製程能力提升。此外，彰化總部旁的新廠也已動工，預計2028年完工，專攻AI高功率導線架與散熱模組。順德去年AI導線架的營收占比僅約1%，今年第1季已來到6%。

順德透過子公司德威科技切入散熱領域，其均熱片已於第2季開始小批量出貨，下半年將逐步放量，首波已導入美系網通客戶，後續將延伸至CPU、GPU與CPO（共同封裝光學元件）交換器等高效能運算應用。

車用產品目前仍占順德營收約48%，隨IDM客戶庫存去化結束、新平台導入，車用需求自3月起明顯轉強，急單湧現，成為今年最穩健的營收大宗。

在產品價格方面，順德自今年1月起陸續調漲國際IDM客戶加工費，並於4月啟動第二波漲價，後續不排除仍有漲價的規畫。

營收 伺服器 AI

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