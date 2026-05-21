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日勝生聚焦三大主軸

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

日勝生（2547）昨（21）日召開法說會，日勝生表示，集團將持續聚焦具備穩定需求與高進入門檻的核心事業，透過水資源循環經濟、TOD城市開發及康養樂齡三大主軸，結合AI技術提升營運效率，加上營運事業提供成熟穩定現金流與品牌深度，長期穩健成長。

日勝生發言人陳婷婷表示，日勝生的水資源事業營收占比，在2025年與2026年第1季皆已超過四成，成為集團核心動能；營運模式也由傳統基礎建設，轉型為整合公共基礎服務、長期合作契約與高科技研發模式，具備高門檻競爭力。

在桃園北區，日勝生表示，子公司日鼎水務推動全台最大汙水下水道BOT案，累計接管突破17萬戶，汙水處理量達每日10萬CMD，未來將提升至15萬CMD，形成穩定水源基礎。

建設事業方面，日勝生表示，由傳統個案開發，逐漸轉型為以TOD為核心的城市節點經營模式，串聯北中南三大都會軸線。

在北台灣上，台北館前路核心都更案已完成33.94億元聯貸簽約。獲銀行團126%超額認貸，顯示金融市場對公司長期開發能力的肯定。

日勝生 水資源

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