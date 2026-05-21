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麗嬰房4月每股虧0.37元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

麗嬰房（2911）昨（21）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。麗嬰房4月單月營收1.2億元，年減41.1％；稅後虧損3,917.9萬元，年減4.2％，單月每股淨損0.37元。

麗嬰房日前公告，董事會通過變更投資性不動產會計政策，自2026年起將投資性不動產後續衡量方式，由原本「成本模式」改採「公允價值模式」，並追溯調整2025年財報。公司指出，此舉主要配合物流事業布局與資產活化策略，盼更真實反映資產潛在價值。

依獨立第三方估價機構評估結果，截至2026年3月底，重估後資產將增加約7.05億元，股東權益增加約6.62億元，每股淨值提升6.3元。麗嬰房表示，隨著淨值提升，將有助優化財務結構、降低負債比率，進一步強化財務體質。

麗嬰房 營收

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