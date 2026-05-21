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葡萄王金雞 葡眾前進大馬

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保健食品大廠葡萄王（1707）昨（21）日宣布，旗下直銷事業體UVACO葡眾海外布局正式邁入全新階段，馬來西亞吉隆坡營運中心將於5月29日展開試營運，並預計8月17日盛大開幕，展現品牌加速國際化發展、積極搶進東南亞市場的企圖心。

葡萄王董事長曾盛麟表示，透過深化國際能見度、精準對接市場需求，以及持續推出具競爭力的新產品，葡萄王正逐步累積下一階段成長動能。隨著海外市場布局、新客戶開發與多元劑型合作逐步發酵，公司對未來營運發展深具信心，也期待為市場與投資人帶來更穩健、長期的成長價值。

葡眾馬來西亞營運中心正式開幕後，試營運首波推出「Liprofac樟芝益膠囊」、「Oatmeal葡眾餐包」等六項台灣熱銷明星商品，並同步啟動多元健康品類延伸，瞄準馬來西亞快速成長的大健康商機。

葡萄王表示，隨著全球保健食品品牌持續尋求亞洲供應鏈與功能性原料合作，加上葡萄王於菌種、發酵與功能性原料平台具備長期累積，使葡萄王在OEM/ODM占有關鍵地位，穩居亞洲功能性原料與代工合作的重要核心。

葡萄王 馬來西亞 東南亞

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