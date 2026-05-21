快訊

華為崛起…輝達讓出陸AI晶片市場 黃仁勳：能否獲准銷陸不抱期待

梅雨鋒面1關鍵原因下不來…專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

台玻攻玻璃基板新應用

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

AI封裝革命啟動，玻璃基板（TGV）為下一代新技術應用，台廠卡位戰開打，包括台玻（1802）在內台廠至少10多家廠商投入，受到各界矚目。

據了解，目前產業界共識規模量產目標在2027年至2028年，雖然目前新技術仍有四大瓶頸需突破，但資金面已前進相關個股

在高效能運算對晶片封裝有高要求下，傳統銅箔基板（CCL）面臨物理性極限，玻璃基板因具有尺寸安定性，加上平坦度高、介電損耗低、CTE（熱膨脹係數）接近矽等優勢，成為下一代新技術應用。

台玻近兩、三年，受惠AI高需求，集團旗下電子級玻纖布，包括低介電（Low DK）、二代低介電玻纖布、低膨脹係數（Low CTE）玻纖布等三款產品獲CCL客戶認證，成功打入輝達供應鏈，不僅讓台玻在去年下半年連兩季虧轉盈，且呈現「季季高」，今年首季營運已連三季獲利。

在產業界對玻璃基板高度期待下，相關廠商如上游玻璃材的台玻，相關玻璃薄化、玻璃件加工等，如富喬、悅城、正達等，中游的指標TGV鑽孔設備商鈦昇，壓模、塗佈烘烤、濕製程清洗、化學蝕刻、AOI光學檢測等，像是志聖、群翊、辛耘、弘塑、大量、牧德、東捷等，以及下游IC載板的欣興、南電、景碩，面板級封裝如群創、友達，甚至是封測代工的日月光投控等備受關注，資金面已前進相關個股。

不過法人指出，目前玻璃基板仍有諸多技術挑戰，包括玻璃脆性高、TGV鑽孔速度不高以致製程良率低、設備標準未統一，因此新技術前景佳，但卻尚未成熟，目前股票就先漲，投資人需保守因應，如CPO共同封裝，2023年相關概念股就在漲，但2026年才出貨。Mini LED概念股2018年開始動，2022年才出貨爆發，需留意後續資金快速流動的風險。

個股 台玻

延伸閱讀

半導體文藝復興的資金派對拉開序幕！野村喊買這四檔台廠

AMD點名台封測廠 扇出型先進封裝搶AI商機

PCB 高階應用 引爆變革

AI與先進製程雙引擎發動 崇越科技Q1營收及獲利雙創新高

相關新聞

鈞興股東會／通過每股配發5.3元股息 重點布局工業及人形機器人領域

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）21日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠的一階供應商策略聯盟，展開全面性合作。

王品美國展店 踩煞車

王品（2727）昨（21）日召開法說會，王品表示，美國首店計畫暫時踩煞車，主因當地消費市場不如預期、展店法令流程冗長，加上高油價與高通膨等因素，短期先採觀望策略。

日勝生聚焦三大主軸

日勝生（2547）昨（21）日召開法說會，日勝生表示，集團將持續聚焦具備穩定需求與高進入門檻的核心事業，透過水資源循環經濟、TOD城市開發及康養樂齡三大主軸，結合AI技術提升營運效率，加上營運事業提供成熟穩定現金流與品牌深度，長期穩健成長。

潤隆有感讓利 推案穩定

潤隆（1808）總經理林暐鈞昨（21）日表示，房市已經逐漸脫離谷底，近期每周來人、成交量有慢慢回溫的跡象，而集團持續採取讓利策略，今年推案量、完工量皆達逾300多億元。

正隆處分大陸兩廠區

正隆（1904）加速調整中國大陸紙器事業布局。公司昨（21）日公告處分蘇州紙器廠土地與廠房，交易總金額人民幣1.86億元，預計處分利益約人民幣1.35億元。正隆並透露，重慶廠也同步處分中，但因交易金額未達重大訊息公告標準，因此未另行揭露。

長榮鋼雙引擎 催動獲利

長榮鋼（2211）昨（21）日法說會，鋼構事業維持穩定接單，同時旗下環保與綠能轉投資事業逐步進入收成期，成為支撐獲利的重要來源。法人普遍認為，長榮鋼鋼結構與環保能源雙引擎催動，使營運結構更具韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。