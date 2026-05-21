夏天來了、飲料旺季到，包材與飲料充填大廠宏全（9939）在經歷前兩年資本支出高峰期之後，今年迎來包括廣東中山廠、台灣自貿廠三期、印尼KIIC廠及泰國宏信廠等新廠與新產線陸續投產的「產能爆發期」。法人估，宏全今年營收將從300億元起跳，續創新高。

宏全近年積極進行全球布局與逆勢擴廠，2026年將是新產能開出的爆發年。第2季及下半年，隨著各地新設據點、新產線與充填服務陸續完工投產，可望進一步擴大接單能力，營運貢獻將逐季顯現。

展望今年營運，隨著產銷進入傳統旺季，加上海內外新廠與新產能持續開出，法人估，今年合併營收有望挑戰310億元以上新高，整體朝雙位數增長的軌道邁進。

宏全年新產能主要仍聚焦於東南亞的越南、印尼、泰國等高成長市場，以及中國大陸的長期約（In-House）廠，提供品牌客戶更長期的包裝與充填一站式服務。

其中，廣東清新廠與日本三得利（Suntory）合作的無菌線，雙方簽訂十年合約並包下六成產能，已於2月初量產。

廣東中山廠（In-house廠）亦於3月陸續加入投產，主要提供客戶瓶胚等包材。宏全並取得歐洲著名大廠的長期駐廠合約，開出年產能達6億支瓶胚的新產線。

在東南亞部分，今年也迎來多個新據點試產與放量，印尼KIIC廠與板底蘭廠主要產能於2026年第2季起陸續投入商業生產，鎖定當地的飲料包材與充填代工。

泰國宏信廠新產能接續在第4季初投產，全面分攤旺季來臨的強勁需求。越南VSIP 2A廠新建廠房預計第2季完工，並開始進行後續進廠裝機與產品認證作業，預計2027年初投產。

台灣部分，台中港無菌自貿廠三期與HPP廠（冷高壓充填）第2季起陸續完工投產。宏全也成功取得台中酒廠米酒瓶、標、蓋整組包材供應十年標案，已於今年2月開始出貨，將帶來穩定的營收貢獻。

非洲市場被宏全視為營運第四支柱，集團已將非洲投資持股提升至100%，並於莫三比克設廠；目前正進行廠房整建與設備移入，預計第4季投產，積極卡位潛力龐大的非洲消費市場。

宏全4月合併營收27.87億元，月增8.8%、年增13.5%；累計前四月合併營收96.46億元、年減0.9%。法人指出，隨著4月營收年增率重回雙位數成長，顯示第2季傳統旺季的拉貨動能已逐步升溫，為下半年產能爆發築基。