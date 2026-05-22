全民權證／0050 挑逾五個月

受美股費城半導體指數大漲激勵，台股昨（21）日開高走高，終場勁揚1,347點，一舉收復所有均線，表現相當強勢，市值型ETF元大台灣50（0050）也強彈大漲3.6%，台股新一波多頭攻勢似有重啟跡象。

法人指出，2026、2027年上市公司獲利成長率分別上調至40.3%與21.1%，使台股指數高點同步增至43,000點至46,000點，但若以2027年獲利預估，且以目前相同本益比計算，台股目標指數將上看50,000點。

市值型ETF 0050與台股高度連動，追蹤誤差約5%，故隨台股後市看漲，0050價格將同步水漲船高。權證發行商建議，若看好0050表現，可挑價內外5%內，距到期日逾五個月相關認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

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