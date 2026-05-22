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台達電、亞翔 四檔帶勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美股反彈帶動台股昨（21）日終止連四跌，盤面題材股紛紛強勢表態，台達電（2308）、亞翔（6139）等兩檔漲勢明顯優於大盤，後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，台達電第1季每股純益（EPS）7.9元，繳出三率三升亮麗成績單，優於市場預期，第2季隨GB300電源、液冷等AI伺服器相關產品出貨暢旺，營運將明顯較過以往季節性表現為佳，上修單季營收預估值，約可季增逾兩成水準。

輝達加速推進800 VDC 660kW電源機櫃時程，以確保Vera Rubin提前導入，法人預期，包括400V及 00VDC在內的HVDC架構採用率持續提升可期，2027年HVDC將占台達電AI伺服器電源出貨量15%至20%，並成為營收成長及毛利率擴張的重要關鍵。

法人指出，台積電因應客戶需求強勁，持續上修資本支出至2026年的560億美元，不但特化及耗材陸續釋出於先進製程端驗證通過訊息，廠務端亦加速進行建廠計畫。供應鏈調查顯示，一座國內晶圓廠建置成本約新台幣300億元，其中，無塵室及機電工程仍為是整體設計最為核心之處，約占晶圓廠27%至30%。

亞翔受惠半導體大廠海外擴產與中國大陸成熟製程擴建需求，目前在手訂單維持千億元以上高檔水準，產能稼動率維持滿載，法人看好，海外專案進入工程認列高峰期及營收規模持續放大、產品組合優化、管理效能提升，將帶動2026年獲利展現穩健成長力道。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

台達電 亞翔 美股

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兩檔ETF 選逾150天

隨台股主動式ETF市場熱度升溫，相關權證也陸續登場。其中，主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）聚焦AI、半導體與高成長題材，透過主動操作掌握產業趨勢與市場輪動機會，相關連結權證可伺機布局，以小博大。

全民權證／世芯 押價內外10%

世芯-KY（3661）隨雲端服務供應商（CSP）客戶三代晶片量產，營運成長可期，加上訂單流失疑慮緩解、2奈米產品將完成設計定案、新客戶將逐漸開花結果，內外資機構法人上修目標價。

全民權證／技嘉 兩檔閃金光

技嘉（2376）AI訂單能見度已到2027年，預期今年第2季至第4季獲利續創新高且翻倍，法人上調評等至「強力買進」，上修目標價至492元，相關權證可伺機布局。

全民權證／0050 挑逾五個月

受美股費城半導體指數大漲激勵，台股昨（21）日開高走高，終場勁揚1,347點，一舉收復所有均線，表現相當強勢，市值型ETF元大台灣50（0050）也強彈大漲3.6%，台股新一波多頭攻勢似有重啟跡象。

最牛一輪／南亞科靚 中信5A 看旺

南亞科（2408）受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）供需缺口可能延續到明年底；思科等四家客戶認購的南亞科私募股票要閉鎖三年，南亞科承諾供貨三年。新廠預計2027年開始裝機，2027年底至後年將貢獻產出。

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