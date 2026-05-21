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昇陽半進擊 營運動能強
再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（21）日召開股東會，董事長梁明成看好今年再生晶圓業務追隨客戶成長動能，年增逾25%，至於晶圓薄化業務則轉型聚焦AI應用。
梁明成指出，再生晶圓業務就是跟著客戶的需求，目前在AI方面包括GPU與HBM是著力的重點，良率與品質是客戶重要的考量，很多再生晶圓需求是因為先進製程而產生，昇陽半追隨客戶成長動能，依訂單能見度，有望年增25％以上。
至於晶圓薄化業務方面，梁明成提到，昇陽半過去在晶圓薄化業務主要以一般性產品為主，這三年來轉型集中AI應用。
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