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力領衝車電四大應用

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

車用顯示驅動IC廠力領（6996）昨（21）日參加櫃買中心業績發表會，總經理郭文源表示，下半年車用顯示產品需求方向不變，智能座艙多螢幕化、抬頭顯示器（HUD）、電子後視鏡與二輪車數位儀表等應用持續擴大。

不過，客戶上半年因AI熱潮與供應鏈安全考量提高庫存，下半年拉貨力道可能較上半年放緩，預估今年上、下半年營收比重為1：1。

郭文源指出，上半年成長主要來自兩大動能，一是AI產業鏈需求強勁，帶動客戶提高半導體安全庫存；二是近年布局車用顯示產品逐步發酵，包括後視鏡、HUD、數位儀表等導入量提升，推升營收表現。針對陸車廠降價競爭，他表示，目前未見明顯負面影響，反而看到大陸電動車出海狀況仍佳，加上部分地區油價上揚，提升電動車銷售吸引力。

電動車 營收

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