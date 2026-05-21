雙鴻（3324）董事長林育申昨（21）日於股東會報喜，上調2026年營收成長目標，年增幅度由原預期五成，調高為七成，主要受惠ASIC伺服器客戶散熱訂單湧入；毛利率也因產品組合優化，有信心站穩三成大關，全年營運正向樂觀。

2026-05-22 00:00