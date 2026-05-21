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華碩集團搭「龍蝦」熱潮
華碩（2357）集團卡位「龍蝦」商機，旗下小金雞台智雲昨（21）日宣布，推出「AFS Suite」企業主權AI平台。台智雲總經理吳漢章表示，隨著AI代理（AI Agent）「甜蜜點」到來，看好相關服務將帶動公司業績成長，讓台智雲開啟第二成長曲線。
台智雲將於5月29日登錄興櫃，該公司2025年營收約30億元，年比呈現倍數增長，獲利約1.3億元；今年前四個月營收為4億多元，較去年同期呈現高增長，主要受惠主權AI相關需求成長。
展望2026年，台智雲預期，營收年增雙位數百分比是基本盤，有很大機會呈現高增長，獲利同步走高。
台智雲三大業務主要分為算力基建、算力加值及算力調度，主要營收貢獻來自AI基建需求，也是目前主要成長動能。
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