宏碁非 PC 業務有看頭

宏碁（2353）首季營運表現不俗，主因記憶體價格上漲，引發客戶提前備貨潮，以及去年7月合併工業電腦廠振樺電效益。宏碁表示，非PC業務已為集團重要成長引擎，子公司對母公司獲利貢獻度也明顯超越營收貢獻。

宏碁首季營收724.23億元，季減3%，年增18%；毛利率11.2%，營益率1.11%；稅後純益7.02億元，季減34%，年增36%，每股純益0.23元。

宏碁表示，非PC業務持續增長，已達整體營收三分之一，子公司對獲利貢獻超過營收貢獻。另，因應記憶體價格上漲，宏碁首季存貨金額相較去年同期大幅上升。

宏碁坦言， 記憶體價格大幅上漲，雖然讓部分產品單價開始向上，但價格調整仍有時間落差，無法立即完全反映於終端售價，進而影響首季部分毛利率。