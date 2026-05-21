聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁非 PC 業務有看頭
宏碁（2353）首季營運表現不俗，主因記憶體價格上漲，引發客戶提前備貨潮，以及去年7月合併工業電腦廠振樺電效益。宏碁表示，非PC業務已為集團重要成長引擎，子公司對母公司獲利貢獻度也明顯超越營收貢獻。
宏碁首季營收724.23億元，季減3%，年增18%；毛利率11.2%，營益率1.11%；稅後純益7.02億元，季減34%，年增36%，每股純益0.23元。
宏碁表示，非PC業務持續增長，已達整體營收三分之一，子公司對獲利貢獻超過營收貢獻。另，因應記憶體價格上漲，宏碁首季存貨金額相較去年同期大幅上升。
宏碁坦言， 記憶體價格大幅上漲，雖然讓部分產品單價開始向上，但價格調整仍有時間落差，無法立即完全反映於終端售價，進而影響首季部分毛利率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。