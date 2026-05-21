快訊

華為崛起…輝達讓出陸AI晶片市場 黃仁勳：能否獲准銷陸不抱期待

梅雨鋒面1關鍵原因下不來…專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁非 PC 業務有看頭

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）首季營運表現不俗，主因記憶體價格上漲，引發客戶提前備貨潮，以及去年7月合併工業電腦廠振樺電效益。宏碁表示，非PC業務已為集團重要成長引擎，子公司對母公司獲利貢獻度也明顯超越營收貢獻。

宏碁首季營收724.23億元，季減3%，年增18%；毛利率11.2%，營益率1.11%；稅後純益7.02億元，季減34%，年增36%，每股純益0.23元。

宏碁表示，非PC業務持續增長，已達整體營收三分之一，子公司對獲利貢獻超過營收貢獻。另，因應記憶體價格上漲，宏碁首季存貨金額相較去年同期大幅上升。

宏碁坦言， 記憶體價格大幅上漲，雖然讓部分產品單價開始向上，但價格調整仍有時間落差，無法立即完全反映於終端售價，進而影響首季部分毛利率。

宏碁 振樺電 營收

延伸閱讀

捷創股東會／配息5元 受惠AI浪潮、看好下半年營運升溫

AI與先進製程雙引擎發動 崇越科技Q1營收及獲利雙創新高

彩晶股東會／承認虧損撥補 攻車載目標2027貢獻營收逾30%

南亞科：記憶體轉為結構增長 先進技術成獲利關鍵

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

雙鴻2026年營收拚增70% 毛利率有信心站穩三成

雙鴻（3324）董事長林育申昨（21）日於股東會報喜，上調2026年營收成長目標，年增幅度由原預期五成，調高為七成，主要受惠ASIC伺服器客戶散熱訂單湧入；毛利率也因產品組合優化，有信心站穩三成大關，全年營運正向樂觀。

鴻海擴大布局墨西哥

鴻海（2317）昨（21）日公告，代兩家子公司分別取得工業富聯（FII）與鴻佰科技位於墨西哥子公司股份，交易金額共1.29億美元（約新台幣40.84億元）。

順德布局 AI、散熱 開花結果

半導體功率導線架龍頭廠順德工業（2351）昨（21）日召開股東常會，總經理陳維德表示，順德布局AI電源管理與散熱解決方案陸續開花結果，今年已訂為順德「均熱片元年」。順德今年在AI導線架營收占比有機會挑戰10%以上。

景碩、臻鼎 寫新天價

台股昨（21）日大反彈，三大法人回補，許多強勢股在籌碼面加持下，收盤領先大盤刷新新天價紀錄，包含景碩（3189）、臻鼎-KY及亞翔等。

鈞興強攻人形機器人

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（21）日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠一階供應商策略聯盟，展開全面合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。