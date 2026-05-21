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慧友雙利多 拚轉盈

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

安控廠慧友（5484）受惠半導體測試設備商拉貨強勁，嵌入式系統模組出貨暢旺，加上第2、3季機器人專案陸續出貨，今年營運力拚轉盈，扭轉連年虧損局面。

慧友昨（21）日召開股東會，董事長莊永順在致股東營業報告書中指出，2026產品策略已由過往硬體銷售為主，逐步轉向以應用導向與系統整合為核心，AI Vision相關業務的產品完整度與應用深度提升。

慧友前四月營收2.34億元，年增77%，主要成長動能來自日本商用貨車影像產品代工訂單出貨，另一方面，去年下半年亦接獲半導體測試設備商訂單，慧友主要出貨嵌入式系統模組，由於該半導體廠去年底以來擴產積極，今年以來拉貨相當急，預期半導體相關訂單將是今年業績成長最大動能。

慧友首季本業仍虧損，營業淨損1,719萬元，惟業外來自租金、股利及按公允價值衡量金融資產利益近4,000萬元挹注，帶動單季獲利轉正，稅後純益2,232萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益0.33元，連三季維持獲利。

慧友副董事長莊富傑表示，去年下半年以來，智慧影像AI視覺應用需求升溫，輝達推出Thor平台方案後，歐洲機器人客戶率先採用，應用於無人挖土機及自主移動機器人（AMR）等，東南亞機器人客戶則應用於農業監控等場域，今年以來相關專案升溫，激勵第2、3季出貨動能逐步放大。

機器人 日本

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