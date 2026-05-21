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晶焱獲轉單 業績進補

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
晶焱參加櫃買市場業績發表會，董事長李俊昌（中）、總經理姜信欽（左）、營運長洪如真回答現場提問。記者林伯東／攝影
晶焱參加櫃買市場業績發表會，董事長李俊昌（中）、總經理姜信欽（左）、營運長洪如真回答現場提問。記者林伯東／攝影

靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）昨（21）日參與櫃買市場業績發表會，因安世半導體受管制影響，公司證實已接獲ESD轉單，效應逐步發酵中。因應IC生產成本上揚，晶焱多管齊下，致力改善毛利率。

晶焱今年累計前四月合併營收8.81億元，年增13.2％，每股純益0.54元。晶焱昨天股價收漲停板94.6元，上漲8.6元，外資法人連六日買超力挺。

晶焱今年首季毛利率降至34.15%，季減0.49個百分點，年減4.04個百分點，晶焱總經理姜信欽表示，主要因成本全面上升，封測與晶圓代工報價提高，公司將透過增加營收、控制成本或調漲售價等多管齊下，改善毛利率。

外界關注安世半導體受管制帶來ESD轉單效應，晶焱坦言，目前客戶轉單態度積極，但需要時間認證，效應逐漸發酵中。

目前消費性應用是晶焱最大的營收項目，首季營收比重超過八成，此外，工控占比12%，車用產品約占6%。另一方面，晶焱主要營收重心來自亞洲市場，近年已加大投入資源耕耘歐美市場，預期今年有望進入回收階段。

晶焱營運長洪如真表示，去年因消費性應用面臨客戶調整庫存，相關營運表現不如預期，今年庫存去化已告一段落，消費性應用業務有望重回成長軌道，至於成長幅度仍取決於下半年產能配比的掌握程度。洪如真進一步表示，現在產能確實吃緊，下半年對於產能配比的安排是一大重點，將與客戶緊密溝通，希望讓掌握的產能發揮最大效益。

晶焱的IC應用領域廣泛，姜信欽表示，每年客戶的系統產品設計更新，該公司的保護元件規格也會隨之更新。

半導體 營收

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