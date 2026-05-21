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創意搶 AI 運算新商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
創意卸任董事長曾繁城（前排左）與新任董事長張麗絲。（取自創意股東會播送影音）
創意卸任董事長曾繁城（前排左）與新任董事長張麗絲。（取自創意股東會播送影音）

台積電轉投資ASIC設計服務商創意（3443）昨（21）日召開股東會，總經理戴尚義表示，AI運算將大規模從訓練轉向推論，創意受益相關浪潮，會協助客戶發展AI加速晶片，預計在2奈米、3奈米等先進製程專案將維持健康動能 。

創意昨天股東會全面改選董事，原董事長曾繁城卸任退休，新任董事包括一般董事張麗絲、戴尚義、黃仁昭、魯立忠，以及獨立董事金聯舫、丁予康、黃翠慧、陳厚銘、陳肇鴻，新董事會成員推舉原副董事長張麗絲接任董座。

曾繁城從2003年元月起擔任創意董座，他昨天受訪強調，感謝創意同仁過往的努力，未來要把握當前AI增長的機會，進步得更快，甚至跳躍式成長。他並預祝創意在新任董事長領導之下，能夠比過去23年來進步要加速、加倍。

張麗絲擁有美國賓州大學電機碩士學位，與創意前任總經理賴俊豪、M31已故創辦人林孝平等人都是台大電機系同窗，並曾擔任台積電設計暨技術平台資深處長等職務，對台積電重要客戶都頗為熟悉。

展望後市，戴尚義表示，創意過去幾年投入的AI相關設計服務專案，已逐步邁入驗證及量產階段；在研發方面除了積極擴大投資，投入先進製程設計服務案、先進封裝技術及相關IP開發外，更於竹南購入新廠房，設立高速運算中心，以因應未來更多3奈米以下先進製程與高階封裝設計的運算需求。

戴尚義說，創意積極發展共同封裝光學（CPO）相關技術，開發下一代AI高速資料傳輸解決方案，全新的多晶片封裝（MCP）設計結合TSMC COUPE光引擎技術，取代傳統電性互連，直接連線至MCP有機基板，突破傳統電訊號的傳輸極限。

台積電

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