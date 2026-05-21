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崇越：2026年下半年非常樂觀

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

崇越（5434）昨（21）日召開法說會，公司透露旗下具低介電特性的高階石英布切入銅箔基板（CCL）大廠供應鏈，目前供不應求，已滿載供應，原廠信越化學正積極擴產，看好石英布將成為公司未來營收新成長曲線。

受惠AI驅動半導體需求，公司亦上修全年營運展望。崇越董事長潘重良表示，由於先進製程暢旺加上記憶體與成熟製程產線滿載，旗下矽晶圓出貨也超越原先目標，第3、4季非常樂觀，明年展望不輸今年。公司釋出的展望較先前更積極。

潘重良表示，台灣在晶圓出貨已超越原先簽訂的目標數量，並收到部分轉單；大陸出貨持平。因受美伊戰爭影響運送成本提升，目前正與供應商和客戶醞釀調漲價格，平均漲幅15%-20%。

他進一步說明，受中東局勢影響，石化等原物料價格大幅波動，導致有機溶劑與化學材料生產成本急遽上升，已與供應商和客戶協商價格與漲價時間，盡力減緩對客戶的衝擊。崇越科技會根據相關產品，例如散熱膠材、氟素橡膠等產品線同步反應成本與售價，並視個別情況動態調整，FOUP、FOSB晶圓載具受石化成本成長，加上供不應求，漲幅較高。

先進製程材料方面，崇越表示，隨著AI、HPC 推動先進製程，材料規格愈高、驗證門檻越嚴格。崇越與日本尖端材料供應商多年的合作以及合資布局，提供光阻、石英、矽晶圓、光罩基板等關鍵材料，涉及先進製程良率、穩定度，一旦進入先進製程供應鏈，替換成本很高，崇越科技綁定客戶的客製化製程（POR）中，成為標準製程的一部分，具有極高黏著度，難以被取代。隨著客戶擴展，材料使用量也往上成長。

至於石英布方面，崇越觀察，主要應用於AI伺服器的高頻高速電路板，隨AI硬體規格升級，石英布具備優異的低介電特性，需求顯著攀升，成為公司未來新的營收成長曲線，目前滿載供應。

公司海外布局方面，今年初崇越已完成泰國分公司設立；今年將陸續於美國Boise、德國德勒斯登、印度設立服務據點，就近服務客戶、縮短交期，並深耕當地半導體生態系。

崇越首季合併營收185.4億元，季增7.2%、年增17.6%；營業淨利14.3億元，季增32.1%、年增26%；母公司業主淨利13.2億元，年成長40.9%。

銅箔基板 半導體 崇越科技

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