景碩、臻鼎 寫新天價

台股昨（21）日大反彈，三大法人回補，許多強勢股在籌碼面加持下，收盤領先大盤刷新新天價紀錄，包含景碩（3189）、臻鼎-KY及亞翔等。

輝達繳出優於市場預期財報，激勵美股科技與半導體族群走強，台股止跌反彈一舉收復所有均線。根據CMoney統計，昨日收盤價創下掛牌以來最佳紀錄個股有43檔，其中創高又有三大法人買超加持的前十大包含景碩、臻鼎-KY、亞翔、金居、鴻勁、中華化、宇隆、中砂、蜜望實及日電貿。

從三大法人動向來看，對金居、宇隆已經連續買超五個交易日；對臻鼎-KY、鴻勁、中砂則是連續三個交易日買超。從族群看，科技股占多數，入列的包含有ABF、PCB、無塵室及機電工程整合廠、IC測試分選機製造商、再生晶圓製造商及被動元件。