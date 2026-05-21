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鈞興強攻人形機器人
精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（21）日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠一階供應商策略聯盟，展開全面合作。
鈞興去年儘管受美國對等關稅影響，仍繳出稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股稅後純益9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。股東常會通過配發5.3元現金股利，配發率55.1%，以昨天收盤價216元計算，現金殖利率2.45%。
杜春輝表示，鈞興2026年經營方針持續深耕電動工具及園林工具領域，擴大現有客戶份額及訂單，以及增加新客戶。
另外也會開發更高階齒輪技術，像是新的工業機器人齒輪，人形機器人齒輪應用、漸開線少齒差減速器、微形齒輪，以及電動助行車（E-Bike）的中置電機等產品。
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