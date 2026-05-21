順德布局 AI、散熱 開花結果

半導體功率導線架龍頭廠順德工業（2351）昨（21）日召開股東常會，總經理陳維德表示，順德布局AI電源管理與散熱解決方案陸續開花結果，今年已訂為順德「均熱片元年」。順德今年在AI導線架營收占比有機會挑戰10%以上。

陳維德透露，順德在光通訊的均熱片方面也啟動布局，目前正與客戶共同開發設計，預計下半年有機會推出新品送樣。

順德在經歷2025年庫存調整谷底後，進入2026年迎來強勁復甦。今年核心亮點在於成功轉型為「AI電源管理與散熱解決方案供應商」，法人普遍看好其營收逐季向上。

順德去年合併營收102.47億元、年減5.2%，本期淨利3.03億元，每股稅後純益1.66元，股東常會通過每股配發1.1元現金股利。

順德第1季合併營收28.15億元，季增8.9%、年增11.4%，歷史同期新高。