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鴻海擴大布局墨西哥

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（21）日公告，代兩家子公司分別取得工業富聯（FII）與鴻佰科技位於墨西哥子公司股份，交易金額共1.29億美元（約新台幣40.84億元）。

外界推測，鴻海此次墨國新布局，主要是增資墨西哥子公司，擴充集團在墨西哥的AI伺服器相關產能。

鴻海表示，代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得工業富聯（FII）AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股份，交易金額為8,950萬美元（約新台幣28.34億元）。

另外，鴻海也代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得鴻佰科技MEXICO.股份，交易金額為3,950萬美元（約新台幣12.5億元）。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，美洲還是集團最大AI生產基地，支撐全球AI出貨重要核心，鴻海加大美國投資力道兩到三成，就是增加AI產能。

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