雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成
AI伺服器散熱大廠雙鴻（3324）股東會報喜，董事長林育申21日表示，受惠AI ASIC客戶散熱訂單湧入，公司原先全年營收年增五成的目標，上調至年增七成，估全年營收約400億元；毛利率也因產品組合優化，有信心站穩30%大關，全年營運正向樂觀。
林育申指出，從目前在手訂單以及AI產業趨勢來看，散熱產業至少還有好幾年的光景，「相關散熱商機看到2028年不是問題」，而公司目前也是滿手訂單，能見度則已直達明年，產能也是完全不夠用，正在積極擴產中。
林育申進一步表示，過往大多以氣冷為主的AI ASIC伺服器，今年起已快速轉變為水冷散熱設計，目前新開案也是以水冷散熱為主，因此預料ASIC的散熱市場將開始高速成長，而公司估今年ASIC散熱將占公司整體營收比重約四成，成為營收與獲利雙雙成長的關鍵動能。
據悉，目前雙鴻已成為Meta、亞馬遜的ASIC散熱主要供應商之一，同時也成功取得Google的CDU（冷卻液分配裝置）訂單，今年起將開始大量出貨，挹注營運。
展望未來，林育申指出，整體而言，公司今年營運將逐季走升，下半年優於上半年、全年優於去年，明年則還會持續成長，預料明年度營收將輕鬆越過500億元大關，維持高速成長的態勢。
針對產能方面，目前雙鴻正在泰國、廣州兩地同步擴產，品項涵蓋水冷板、分歧管、均熱片等。其中，水冷板月產能將從30萬片擴至40萬片，泰國廠將包辦25萬片，廣州廠則負責15萬片，客戶則涵蓋GPU、ASIC；分歧管則從從每月常態性出貨2,000對，第2季起翻倍至4,000至5,000對。
至於均熱片部分，林育申透露，目前伺服器均熱片需求很好，「有多少產能，客戶就下多少單」，所以下半年均熱片也會是擴產重點，目前均熱片月產能約10萬多顆，預計今年底至明年初，月產能將擴充至100萬顆，規劃於泰國生產。
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