快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

慈善團體金門放生45萬顆文蛤秒被一桶桶撿上岸 民眾細看過程：根本放死

聽新聞
0:00 / 0:00

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
雙鴻董事長林育申指出，公司訂單能見度已直達明年，展望正向樂觀。記者陳昱翔／攝影
雙鴻董事長林育申指出，公司訂單能見度已直達明年，展望正向樂觀。記者陳昱翔／攝影

AI伺服器散熱大廠雙鴻（3324）股東會報喜，董事長林育申21日表示，受惠AI ASIC客戶散熱訂單湧入，公司原先全年營收年增五成的目標，上調至年增七成，估全年營收約400億元；毛利率也因產品組合優化，有信心站穩30%大關，全年營運正向樂觀。

林育申指出，從目前在手訂單以及AI產業趨勢來看，散熱產業至少還有好幾年的光景，「相關散熱商機看到2028年不是問題」，而公司目前也是滿手訂單，能見度則已直達明年，產能也是完全不夠用，正在積極擴產中。

林育申進一步表示，過往大多以氣冷為主的AI ASIC伺服器，今年起已快速轉變為水冷散熱設計，目前新開案也是以水冷散熱為主，因此預料ASIC的散熱市場將開始高速成長，而公司估今年ASIC散熱將占公司整體營收比重約四成，成為營收與獲利雙雙成長的關鍵動能。

據悉，目前雙鴻已成為Meta、亞馬遜的ASIC散熱主要供應商之一，同時也成功取得Google的CDU（冷卻液分配裝置）訂單，今年起將開始大量出貨，挹注營運。

展望未來，林育申指出，整體而言，公司今年營運將逐季走升，下半年優於上半年、全年優於去年，明年則還會持續成長，預料明年度營收將輕鬆越過500億元大關，維持高速成長的態勢。

針對產能方面，目前雙鴻正在泰國、廣州兩地同步擴產，品項涵蓋水冷板、分歧管、均熱片等。其中，水冷板月產能將從30萬片擴至40萬片，泰國廠將包辦25萬片，廣州廠則負責15萬片，客戶則涵蓋GPU、ASIC；分歧管則從從每月常態性出貨2,000對，第2季起翻倍至4,000至5,000對。

至於均熱片部分，林育申透露，目前伺服器均熱片需求很好，「有多少產能，客戶就下多少單」，所以下半年均熱片也會是擴產重點，目前均熱片月產能約10萬多顆，預計今年底至明年初，月產能將擴充至100萬顆，規劃於泰國生產。

雙鴻 營收 伺服器

延伸閱讀

雙鴻上修今年營收成長目標至最高70% 一路熱到2028

崇越法說會／AI、先進製程拉貨點火第1季獲利創高 石英布成新成長引擎

沛亨AI光纖訂單滿到年底 產能由3倍朝5倍擴張、下半年優於上半年

AI與先進製程雙引擎發動 崇越科技Q1營收及獲利雙創新高

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

AI伺服器散熱大廠雙鴻（3324）股東會報喜，董事長林育申21日表示，受惠AI ASIC客戶散熱訂單湧入，公司原先全年營收年增五成的目標，上調至年增七成，估全年營收約400億元；毛利率也因產品組合優化，有信心站穩30%大關，全年營運正向樂觀。

低軌衛星新飆股！事欣科4月營收年增50% 股價連拉四根漲停

低軌衛星族群先前因SpaceX在公開說明書示警太空AI面臨恐無法商業化風險，重挫市場信心，相關個股皆下跌一波，然SpaceX、AI新創Anthropic在5月初宣布，將攜手開發太空資料中心，低軌衛星股也重新出現漲勢，其中事欣科（4916）第1季財報因業外挹注表現亮眼，加上4月營收年增50.2%，股價21日拉出第四根漲停板，收98.8元，創下新高。

SK 集團重押玻璃基板 群創衝破40元關卡、刷15年新高

SK海力士旗下材料企業SKC近日宣布將砸下約新台幣250億元，投入面板級封裝用的玻璃基板，而群創（3481）已投入面板級封裝，並傳出後續將與台積電（2330）在龍潭進行面板級封裝技術合作。業界預期，未來台積電、群創、SK集團旗下SKC可望合力打造面板級封裝鐵三角。群創21日急拉衝上漲停板40.6元，創15年新高。

聯發科出關爆強！開高飆漲停鎖死 排隊買單逾3,600張

台股21日反彈大漲，聯發科（2454）解禁出關首日表現搶眼，股價早盤以3,415元開高後快速衝上漲停3,550元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3,600張。

強茂2026年營收邁向300億 總裁方敏宗喊市值拚千億

功率半導體大廠強茂（2481）今年迎來成立40周年，總裁方敏宗表示，強茂未來不只要持續成長，全年營收朝逾300億元，市值超越千億元大關目標邁進，期望強茂在全球Tier 1功率半導體供應鏈中，成為「很重要的一咖」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。