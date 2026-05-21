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低軌衛星新飆股！事欣科4月營收年增50% 股價連拉四根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為事欣科董事長廖文嘉。謝艾莉/攝
圖為事欣科董事長廖文嘉。謝艾莉/攝

低軌衛星族群先前因SpaceX在公開說明書示警太空AI面臨恐無法商業化風險，重挫市場信心，相關個股皆下跌一波，然SpaceX、AI新創Anthropic在5月初宣布，將攜手開發太空資料中心，低軌衛星股也重新出現漲勢，其中事欣科（4916）第1季財報因業外挹注表現亮眼，加上4月營收年增50.2%，股價21日拉出第四根漲停板，收98.8元，創下新高。

綜合外媒報導，Anthropic有意聯手SpaceX，開發數十億瓦（GW）的軌道太空運算資源，有機會共同打造太空AI運算中心。Anthropic指出，AI系統複雜度呈指數級成長，所需運算量與能源消耗，早已超出地球在電力供應、土地面積與冷卻技術的極限，因此要把算力中心送上太空。

Anthropic挺太空AI，已同意在未來三年內向SpaceX支付近450億美元，用於取得運算資源來支撐其AI模型Claude。而SpaceX執行長馬斯克也發文表示，SpaceX正洽談向其他公司提供AI運算服務。

低軌衛星概念股敬鵬（2355）、台燿（6274）、台揚（2314）、事欣科、群創（3481）、同欣電（6271）等都漲停亮燈，其中事欣科拉出第四根漲停板，收98.8元，創下新高。

事欣科4月合併營收達4.24億元，再次刷新公司歷史單月新高，年增逾50%，累計前4個月營收達14.82億元，年增30%，同步寫下歷年同期新高。

全球衛星布建需求爆發，事欣科受惠低軌衛星關鍵零組件強力拉貨，成為推升營收跨步成長的核心引擎。此外，近年在地緣政治影響下，不少訂單由中國大陸轉移至北美製造，其位於美國及墨西哥工廠客戶詢問度大增，帶動事欣科國防及航太業務持續成長。

事欣科第1季每股純益達4.49元，主要受惠處分恩德部分持股所致，業外收益達5.67億元；營收10.58億元，年增23%，營業利益0.73億元，年增7%，營益率6.95%，較上季及去年同期減少。

低軌衛星 事欣科 營收

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