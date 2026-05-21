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伺服器需求強勁 法人調高健鼎獲利預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

健鼎（3044）第1季本業獲利符合預期，受惠通用伺服器需求強勁，法人預估第2季伺服器營收占比可攀升至38%，單季營收可強勁季增約17%，調高2026年全年獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，健鼎第1季營收209.6億元，季增11%、年增22%，毛利率季增1.1個百分點至26.5%，主因在於中高階產品組合優化、反應前一季成本上升的新報價、折舊占比下降，稅率28.3%略高於預期，每股稅後純益5.6元。

健鼎4月營收82.0億元，月增12%，年增28%，法人看好第2季將迎來強勁彈升，換算季增率達17%，並上修2026年營收達年增29%，預估全年資本支出高於100億元，中國大陸及越南各半，目前月產值80億元，隨擴產效益與漲價反映，目標挑戰90億元。

法人指出，為確保長期獲利穩定，健鼎接單策略以製程穩定且量大產品為優先選擇，其中，伺服器及網通業務專注於通用型伺服器、部分AI伺服器配板，訂單能見度已達2026年下半年。

在記憶體模組方面，健鼎在此一領域是PCB產值最大的供應商，目前需求持續強勁；筆電以高單價的商用機種為主；手機與面板產品因競爭激烈且獲利差，將策略性減少接單。

健鼎 營收 伺服器

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