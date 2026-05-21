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聯發科出關爆強！開高飆漲停鎖死 排隊買單逾3,600張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科（2454）解禁出關首日表現搶眼，股價早盤以3,415元開高後快速衝上漲停3,550元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3,600張。圖／聯合報系資料照片
聯發科（2454）解禁出關首日表現搶眼，股價早盤以3,415元開高後快速衝上漲停3,550元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3,600張。圖／聯合報系資料照片

台股21日反彈大漲，聯發科（2454）解禁出關首日表現搶眼，股價早盤以3,415元開高後快速衝上漲停3,550元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3,600張。

台股資金轉向AI基建與ASIC（特殊應用晶片）族群，隨著Google I/O開發者大會、超微AI活動及亞馬遜股東會等陸續登場，市場再度聚焦AI基礎建設與終端應用題材。

聯發科日前法說會釋出正向展望，預期2026年AI ASIC營收將較現階段倍增、突破20億美元，反映雲端服務供應商（CSP）持續加速自研晶片與AI基礎設施投資趨勢。

法人則是預估，至2027年AI ASIC總潛在市場（TAM）規模將擴大至700億至800億美元，顯示產業仍處高速成長初期階段；外資近期也上修聯發科長期展望，最高目標價調升至5,000元，維持正向評等。

聯發科股價5月中旬創歷史新高3,985元後出現修正，一度回測3,100元附近，隨著月線支撐浮現與買盤回流，股價在昨日重新發動攻勢，21日正式解禁出關，股價強漲，飆上漲停鎖死。

聯發科 漲停

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