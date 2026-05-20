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佳世達攻次世代算力基建
佳世達（2352）今年積極布局AI伺服器業務，鎖定少量多樣的高階客製化市場，昨（20）日宣布2026 COMPUTEX將攜手其陽、其曜科技、明泰共同展出液冷AI伺服器、AI液冷交換器與機櫃整合方案，布局次世代算力基礎設施。
佳世達近年展開多元布局，涵蓋AI少量多樣伺服器、高速交換器、無人機、低軌衛星、潔淨氫能等均已展開關鍵布局，其中，董事長陳其宏尤為看重AI基建商機，今年宣示將大力布局算力需求。
佳世達AI伺服器業務布局核心在旗下智能方案事業群，佳世達今年積極擴充AI伺服器研發能量，專注於少量多樣的高階客製化市場。
此外，網路通訊事業群，今年則將專注發展AI資料中心需求的高速交換器。兩大事業群各自鎖定不同AI需求。
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