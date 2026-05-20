佳世達攻次世代算力基建

股后穎崴（6515）預計6月17日召開股東常會全面改選董事，穎崴董座王嘉煌在致股東報告書中指出，今年穎崴持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進扎根，並因應市場需求拓展相對應的產品線，未來不僅是市占率第一，將挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商。

2026-05-21 00:16