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聯合2026年拚績增兩位數

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
聯合董事長林延生。記者潘俊宏／攝影
聯合董事長林延生。記者潘俊宏／攝影

骨科醫材大廠聯合（4129）總經理林德堅昨（20）日表示，聯合骨科今年首季受到匯損及人力支出擴大影響，獲利明顯衰退，但是隨著市場持續開拓、新人力投入及新產品推出，今年全年營收仍能交出兩位數成長表現。

櫃買中心昨日舉行櫃買市場業績發表會，主題為「智慧醫療與邊緣AI」，並邀請聯合骨科說明今年營運展望。聯合今年第1季合併營收14.94億元，年增15%；稅後淨利0.87億元，年減54%，每股純益（EPS）0.91元。

林德堅表示，今年首季獲利衰退主因除了匯損影響之外，另一原因是配合公司的營運擴充，在研發、銷售及生產人力支出增加，這些人力成本的投入將反應在未來營收擴張表現上。

針對2026年營運展望，林德堅表示，依美國「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所支付的關稅（支付期間自2025年4月至2026年2月，公司目前正在申請退稅中。其次，自2026年2月24日起，美國進口關稅改為10%，對聯合在美國當地市場毛利影響有限。

此外，聯合的營業費用率自第2季起逐步回復正常水準，只是匯率變化仍為目前影響松司獲利的重要指標。而聯合發展的科技輔助手術產品（包括導航、手術機器人等）以及3D列印產品的滲透率，目前也正在持續提升。

在新產品開發上，聯合今年有兩大產品可望取得美國市場認證，一是聯合優動髖臼系統，這是一種模組合設計，可靈活滿足不同臨床需求的系統產品；二是聯合重建錐形系統，可因應多重骨缺損重建，以3D列印仿鬆質骨結構協助提升骨整合效率，但這兩項新產品預計自明年起才可能貢獻聯合新的業績成長。

營收

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