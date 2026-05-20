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醫揚強攻智慧醫療

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
醫揚總經理莊富鈞。記者潘俊宏／攝影
醫揚總經理莊富鈞。記者潘俊宏／攝影

智慧醫療大廠醫揚（6569）總經理莊富鈞昨（20）日表示，醫揚近年來由醫療設備公司逐步轉型至醫療設備「數位化」發展，至目前更邁入醫療AI發展，公司目前營收比重有五成來自醫療設備的OEMODM，另外五成來自醫療通路，其中醫療設備的六成已全數AI化，已開始貢獻營收。

醫揚昨出席櫃買市場業績發表會，說明今年營運展望。醫揚今年首季今年第1季稅後純益0.4億元，年增448%，每股純益（EPS）1.03元。公司目前正在攜手NVIDIA、Intel等國際大廠，拓展智慧醫療、遠距醫療與智慧長照市場。

莊富鈞表示，醫揚自2010年創立以來都有固定的成長模式，雖疫情期間出現挑戰，但今年預期將重新回到原本的成長軌道。他表示，在疫情之前，醫揚全球營運重心主要集中於美洲與歐洲市場，兩地合計約占全球營收90%。美洲市場約占一半，主力為醫療設備OEM及ODM業務；歐洲市場則約占40%，以醫院通路為主。

但是近年來歐洲市場已有新變化，莊富鈞指出，歐洲原本以醫療通路為主，但後疫情時代各國政府預算縮減，使醫療通路業務同步下滑。不過，歐洲過去缺乏像美洲市場那樣的醫療設備OEM、ODM業務作為另一成長動能，因此公司近年積極推動歐洲市場轉型，目前已成功在歐洲建立多個主要醫療設備OEM、ODM專案，一旦開發完成後，通常可連續貢獻七至十年的穩定營收。

另一方面，美洲市場也開始導入歐洲醫院通路的經營模式。莊富鈞指出，今年美洲市場預期將有接近15%、甚至接近20%的營收，來自醫療通路業務。

ODM OEM 營收

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