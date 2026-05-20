聽新聞
0:00 / 0:00

潤泰新2026年推案700億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

指標建商潤泰新（9945）董事長簡滄圳昨（20）日表示，房市走向剛性需求，集團推案腳步不會停，市場仍呈現個案表現，而今年將推出三大案，合計推案量約700億元，包含總銷600億元重點大案「南港之星」。

潤泰新昨日召開股東會，由董事長簡滄圳主持，會中承認2025年財報並通過配發每股現金股利1.1元。

潤泰新2025年稅後純益107.25億元，年減35.2%，每股純益（EPS）3.93元，盈餘分配之現金股利每股0.4939元、法定盈餘公積發放之現金每股0.4261元，資本公積發放之現金每股0.18元，合計共配息1.1元。

簡滄圳會後接受採訪表示，房市520檔期開跑，預期在央行信用管制與買盤觀望下，短線投資客不在市場後，會回歸成真正的剛性需求市場，僅剩自住、置產兩大買方撐盤，全年呈現個案表現，只要產品、地點對的個案，仍然可以有不錯的銷售表現，價格也不太會有往下的空間。

今年推案量規劃方面，簡滄圳表示，預計5月將推出總銷約41億元台北市中正區「潤泰菁英匯」，7月將推出總銷600億元「南港之星」，該案串連南港車站，結合生技、會展、軟體、文創及流行音樂等五大中心，規劃會有輕裝修一到兩房，是非常值得期待的個案，下半年則推出總銷47億元「台北市板橋環翠段案」。

完工量上，潤泰新協理陳柏宇補充，總銷80億元三重「潤泰 CITY PARK」於全年交屋，該案已售八成以上，明年「華山松江」交屋，2027年則有總銷百億大案「潤泰之森」交屋。

此外，輝達承租近六成辦公樓層的「潤泰南港玉成大樓」也啟動整棟銷售，預計總銷在200億元以上，目前已有潛在買家洽談中，力拚今、明兩年出售。

展望未來，簡滄圳表示，潤泰新將導入節能、低碳工法，增加預鑄施作範圍，有效減少原物料使用所產生之碳排放，並配合政府都市更新與危老重建政策，提升居住品質的同時，也創造更健康、安全與永續的生活環境。

潤泰新將持續儲備更多優質土地，力求推出精緻住商個案及參與政府重大公共工程標案，並結合商場經營及不動產開發創造邊際效益，創造商用不動產與集合住宅雙軌並進之綜效，奠定營運新基石，提升整體獲利表現。

潤泰新 財報 房市

延伸閱讀

台中520檔期推案量20年新低 南台中新案以市價8折搶市

10億公司債到期…三圓王雅麟：月底前回收資金逾14億元 還款沒問題

東森股東會／AI、OMO 與林口總部三路並進 推進集團成長動能

銳澤股東會／配息7元 將多元化拓展營運版圖

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

強茂2026年營收邁向300億 總裁方敏宗喊市值拚千億

功率半導體大廠強茂（2481）今年迎來成立40周年，總裁方敏宗表示，強茂未來不只要持續成長，全年營收朝逾300億元，市值超越千億元大關目標邁進，期望強茂在全球Tier 1功率半導體供應鏈中，成為「很重要的一咖」。

穎崴拚邏輯測試座一哥

股后穎崴（6515）預計6月17日召開股東常會全面改選董事，穎崴董座王嘉煌在致股東報告書中指出，今年穎崴持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進扎根，並因應市場需求拓展相對應的產品線，未來不僅是市占率第一，將挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商。

光寶科衝 AI 擴大研發

光寶科（2301）昨（20）日舉行股東會，董事長宋明峰表示，2026年為光寶新轉折點，定位為光寶的「Year One」，在AI產業快速發展浪潮中，加大研發投入與全球布局。光寶總經理邱森彬看好，今年光寶AI相關產品營收占比上看三成。

就市論勢／記憶體、無塵室 夯

近期美、歐、日等主要經濟體公債殖利率持續走高，顯示全球市場正經歷一波明顯的債券拋售潮，反映的正是利率環境結構性改變。當「無風險利率」不斷墊高，股市估值模型自然面臨重估壓力，成長股首當其衝。

大聯大、文曄 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，AI需求推升半導體通路前景持續強勁，相關台廠第1季財報優於預期，將大聯大（3702）及文曄目標價分別調高到160元、349元，都維持「優於大盤」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。