光寶科衝 AI 擴大研發

光寶科（2301）昨（20）日舉行股東會，董事長宋明峰表示，2026年為光寶新轉折點，定位為光寶的「Year One」，在AI產業快速發展浪潮中，加大研發投入與全球布局。光寶總經理邱森彬看好，今年光寶AI相關產品營收占比上看三成。

在全球布局方面，宋明峰表示，光寶持續強化製造與供應鏈能力，以支援AI及雲端需求成長，目前已在台灣、美國及越南等地擴大布局，提升產能彈性與交付效率，並建構更具韌性的全球供應體系，以因應快速變動的產業環境。

宋明峰表示，光寶積極轉型為系統整合與解決方案提供者，持續投入前沿科技研發，聚焦AI資料中心電能解決方案、光電半導體、5G+網通技術與新興事業，專注於提升技術壁壘，主動拓展產業合作夥伴，創造「一加一大於二」產業聯盟生態圈，擴展成長實力與機會。

邱森彬表示，今年受惠AI需求強勁，下半年隨110KW Power Shelf（機架式電源）、8KW BBU等產品出貨放量，產品組合優於上半年，上下半年營收占比也會比往年45比55更好。