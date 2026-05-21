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穎崴拚邏輯測試座一哥

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

股后穎崴（6515）預計6月17日召開股東常會全面改選董事，穎崴董座王嘉煌在致股東報告書中指出，今年穎崴持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進扎根，並因應市場需求拓展相對應的產品線，未來不僅是市占率第一，將挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商。

依據公司釋出董事候選人名單，今年預計改選九席董事（含獨董），董事名單包括王嘉煌、董事劉燈桂、穎崴科技全球業務營運中心執行副總暨發言人陳紹焜、財務長李振昆，並新延攬電子時報社長黃欽勇擔任董事取代先前董事CHIANG HOCK WOO等人；獨董擴大至四席，包含現任獨立董事張晋誠、李聰結，以及公司董事會提名新任候選人聯發科顧問暨精測法人董事代表沈維寧、佳邦法人董事代表執行長暨總經理陳培真。

王嘉煌表示，穎崴與客戶緊密合作，隨時提供即時在地的技術支援與服務。

聯發科 穎崴

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