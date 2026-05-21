強茂2026年營收邁向300億 總裁方敏宗喊市值拚千億

功率半導體大廠強茂（2481）今年迎來成立40周年，總裁方敏宗表示，強茂未來不只要持續成長，全年營收朝逾300億元，市值超越千億元大關目標邁進，期望強茂在全球Tier 1功率半導體供應鏈中，成為「很重要的一咖」。

強茂昨日舉行40周年記者會。方敏宗表示，疫情期間全球車用晶片短缺，成為強茂重要轉折點，因為當時國際Tier 1客戶開始尋求替代供應鏈，強茂以「PANJIT can help、Taiwan can help」姿態切入國際市場，加上近年國際供應鏈重組、安世半導體經營權變數引發客戶分散供應鏈需求，帶動強茂車用業務快速成長。

他表示，目前車用已成為強茂最重要營收來源，公司在車用市場占比提升至接近40%，除了原有車身與座艙應用外，產品已逐步切入智慧駕駛、主動懸吊，未來更將朝動力系統擴展。

除車用外，方敏宗也將AI視為下一波關鍵成長主軸，他認為，AI真正的機會不只在資料中心，而是整個AI ecosystem，包括雲端、邊緣運算、AI PC、機器人與各式終端裝置。他並透露，集團也開始布局矽光子與CPO（共同封裝光學）等新技術，整合集團內光學、連接器與封裝資源，盼能未來能朝模組化方向發展，掌握下一世代高速傳輸商機。

強茂董事長方敏清表示，功率半導體在AI與電動車時代的重要性持續提升，隨著AI算力提升，電力效率與散熱需求同步增加，「沒有電力，就沒有AI算力」，未來功率元件的重要性只會愈來愈高。