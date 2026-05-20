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風青打入 AI、低軌衛星鏈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

電源線材廠風青（2061）昨（20）日宣布，該公司已切入AI 機櫃傳輸與資料中心、低軌衛星、新能源電動車快速充電等三大藍海領域，瞄準「新能源絕緣線材專家」新定位，今年營運看旺。

風青轉型有成，逐步從傳統線材廠轉為「高階磁性元件的核心材料」供應商，今年起躋身大AI產業供應鏈。

風青董事長陳信宇表示，該公司切入AI機櫃與資料中心電力設備與儲能供應鏈，提供高頻低延遲的特殊線材，已有具體成果，特別是800伏特高壓直流供電架構，帶動耐高壓特性的絕緣線材需求，預期今年開始貢獻實質營收。另外，同時也獲得AI伺服器不斷電系統（UPS）絕緣線材認證，將同步替營運加溫。

低軌衛星與微電網方面，陳信宇表示，利用獨特的PI膜包線和PFA絕緣線技術，可提升電能轉換效率，喜獲客戶採用。

同時，公司也順利成為全球微型逆變器龍頭美國Enphase Energy的線材供應廠商，應用場域逐漸往高科技靠攏。

風青強調，該公司是台灣唯一上市櫃公司取得FIW加強絕緣155度UL認證、PI膜包線UL認證、PFA鐵氟龍高溫線UL認證之廠商，所以具有相對優勢。

至於新能源電動車與快速充電，風青表示，研發出全球少有的FIW完全絕緣線，具備耐高溫、高壓特性。同時亦開發耐大電流與高溫線材，應用於快充充電樁及儲能系快速充電，已通過認證並打入德國BMW、福斯汽車等供應鏈，未來動能同樣值得期待。

風青累計今年前四月營收4.35億元，年增6.79%，第1季稅後純益1724.4萬元，較去年虧轉盈，每股稅後純益0.3元。風青表示，轉型展現成果，不但連續兩季轉虧為盈，第1季毛利率12.6%，創下近五年新高，持續優化產品組合與財務表現。

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