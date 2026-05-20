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鴻華先進推新電動休旅車

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團旗下鴻華先進（2258）昨（20）日推出全新Cavira電動休旅車，目標單月銷售千台，該公司除了在台灣市場展現雄心；在海外市場方面，紐澳市場下半年按規劃時程出貨，歐盟市場則規劃透過波蘭出貨，鴻華三路並進，未來業績展望看好。

鴻華先進繼今年推出Bria電動車後，昨天再推出全新Cavira電動休旅車，預計6月17日正式上市，這是鴻華品牌第二款電動車，不僅延續先前Bria的市場聲量，在產品定位上明確承接納智捷n7的後繼角色，意味整個鴻海電動車生態系正從Bria單一車款出發，走向完整產品線布局。

全新Cavira提供單馬達後驅（123.9萬元）、雙馬達四驅車型（138.9萬元），專攻五人座配置，不論單馬達、雙馬達，全車系都是配置長續航的大電池，最大續航力達578公里，現在訂車，享半年早鳥優惠免費充電。

鴻華先進董事長李秉彥表示，鴻華的電動車平台自推出以來，已獲得來自日本、歐洲和美國等多地合作夥伴的肯定，並在與中國大陸等強勢對手的比較中脫穎而出。期望台灣消費者能給予支持，讓台灣的電動車不僅在本地銷售，更能成功走向世界。

鴻華先進 電動車 歐盟

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