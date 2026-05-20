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PCB 高階應用 引爆變革

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所與資策會產業情報研究所（MIC）近期在臺灣創新板官網發布報告指出，全球PCB市場規模雖已達800億至900億美元並持續穩定成長，但內部產品結構已明顯分化。高階應用產品成為引領產業成長的核心動能，不僅拉高技術門檻，更顛覆了傳統大批量生產的製造模式。

MIC表示，傳統PCB產業主要以硬板、高密度連接板（HDI）、軟板及IC載板為核心，過去高度仰賴大規模生產與產能擴張來降低成本。然而，當終端需求跨足AI伺服器與智慧車用電子時，產品特性轉向「高可靠度、長生命周期、高客製化」，使訂單型態由大量標準化，轉變為少量多樣與高複雜度設計。

這項轉變直接衝擊傳統以中游製造為核心的單向供應鏈。上游原材料（如銅箔基板、玻纖布）因地緣政治與景氣波動頻繁面臨供給緊張與價格震盪，增加了交期管理的難度；中游製造廠頻繁切換產品規格，亦大幅拉高營運成本與品質控管的複雜度。在終端客戶要求在地化生產與風險分散的趨勢下，單一製造據點已難以滿足全球多點供貨的需求。

面對高階應用的浪潮，台灣PCB產業內部的競爭模式正逐步分化為「製造導向」與「供應鏈整合」雙軌並行的架構。一方面，臻鼎-KY（4958）、欣興、南電及景碩等傳統製造龍頭，持續透過龐大的資本支出、製程技術升級與良率提升，鞏固其在AI與HPC等規模化、標準化高階市場的領先地位。

市場上也出現如榮惠-KY創（6924）等「供應鏈整合型」業者。此類模式不直接投入重資本的PCB製造，而是採取輕資產經營，透過拼板設計、跨區域物流與嚴格的品管機制，整合多家PCB板廠資源。

展望未來，PCB產業雖然具備長期成長動能，但也面臨中國大陸廠商引發的價格戰、地緣政治重組等不確定風險。製造導向業者獲利仍高度依賴產能利用率，在景氣波動時需承擔較高的折舊與財務壓力；而供應鏈整合型業者則因資源調度靈活，能有效分散單一市場風險，形成相對穩定的獲利結構。

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