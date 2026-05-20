聽新聞
0:00 / 0:00

力山全球布局 開花結果

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

力山（1515）昨（20）日召開股東會，董事長王冠祥表示，力山推動全球製造布局今年將開花結果，泰國合資廠今年已開始量產出貨，越南廠也訂第3季投產，而包括健身器材、電動工具也都有新產品陸續推出，可望帶動營運穩健成長。

力山昨股東常會並完成董事全面改選，王冠祥獲選續任董事長。力山去年營運受美國對等關稅、匯率波動等影響，市場需求較為保守，全年合併營收54.19億元、年減11.1%，稅後純益1.74億元，每股稅後純益0.97元，股東常會通過每股配發0.6元現金股利。

力山去年資本支出約3億餘元，主要為取得越南廠土地，今年資本支出則會多於去年，主要為認列越南廠房與設備投資。力山因應第3季越南廠投產規劃，產品已在台灣廠試產，隨著越南廠上軌道，台灣廠規劃將以現有商用健身器材客戶與美系新創大客戶為主，至於越南廠則以輕商用、家用健身器材為主。

越南 泰國 美國

延伸閱讀

昶瑞股東會／通過配息3元 下半年布局美國組裝產線

融程電切入低軌衛星、半導體 與廌家合資新廠7月量產

勝一股東會／營運續創新高 電子級產品與擴產布局推升成長動能

力智股東會／通過配息4.6元 AI電源布局拚升溫

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

強茂2026年營收邁向300億 總裁方敏宗喊市值拚千億

功率半導體大廠強茂（2481）今年迎來成立40周年，總裁方敏宗表示，強茂未來不只要持續成長，全年營收朝逾300億元，市值超越千億元大關目標邁進，期望強茂在全球Tier 1功率半導體供應鏈中，成為「很重要的一咖」。

穎崴拚邏輯測試座一哥

股后穎崴（6515）預計6月17日召開股東常會全面改選董事，穎崴董座王嘉煌在致股東報告書中指出，今年穎崴持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進扎根，並因應市場需求拓展相對應的產品線，未來不僅是市占率第一，將挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商。

光寶科衝 AI 擴大研發

光寶科（2301）昨（20）日舉行股東會，董事長宋明峰表示，2026年為光寶新轉折點，定位為光寶的「Year One」，在AI產業快速發展浪潮中，加大研發投入與全球布局。光寶總經理邱森彬看好，今年光寶AI相關產品營收占比上看三成。

就市論勢／記憶體、無塵室 夯

近期美、歐、日等主要經濟體公債殖利率持續走高，顯示全球市場正經歷一波明顯的債券拋售潮，反映的正是利率環境結構性改變。當「無風險利率」不斷墊高，股市估值模型自然面臨重估壓力，成長股首當其衝。

大聯大、文曄 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，AI需求推升半導體通路前景持續強勁，相關台廠第1季財報優於預期，將大聯大（3702）及文曄目標價分別調高到160元、349元，都維持「優於大盤」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。