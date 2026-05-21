就市論勢／記憶體、無塵室 夯

盤勢分析

近期美、歐、日等主要經濟體公債殖利率持續走高，顯示全球市場正經歷一波明顯的債券拋售潮，反映的正是利率環境結構性改變。當「無風險利率」不斷墊高，股市估值模型自然面臨重估壓力，成長股首當其衝。

儘管目前FedWatch觀察到的升息路徑預期仍存在變數，但市場對下半年升息的擔憂，已成為壓抑股市進一步噴出的主要因素。

回到台股，近期因ETF大規模換股操作，造成權值股與高價千金股顯著震盪修正，雖引發市場恐慌，但仍須理性看待其本質。主動式ETF經理人的換股邏輯，往往伴隨對高檔風險的避險心態，減碼漲多個股、轉向布局低基期股票，進而造成資金結構性的輪動。

對投資人而言，這並非市場轉空訊號，反而是市場進入「再平衡」的重要過程。操作上應避免情緒化殺低，若手中持股基本面無虞，且屬於AI供應鏈一環，便無須過度擔憂估值修正帶來的短線波動。只要AI需求成長趨勢未變，任何因市場情緒造成的乖離，最終仍將回歸基本面。

外資在台指期淨空單一度高達5萬多口，但在5月20日結算後，已減碼至4.2萬口左右，顯示外資態度不如先前保守。只要外資期貨空單維持在目前水準，並同步回補現貨、轉為買超，將有利台股展開下一波上漲行情。

投資建議

AI產業正經歷一場從「生成式內容」走向「主動式代理人（AI Agent）」的典範轉移。意味AI能更深度讀取個人化資料、處理複雜API串接，並在資安防護下提供更友善的使用體驗，提升消費者黏著度。

然而，光靠增加GPU或CPU仍不足以支撐整個AI時代，記憶體需求才是真正核心。若記憶體供應不足，再強大的AI模型也無法順利運作。「算力」與「記憶體」未來兩年仍將維持供需吃緊格局。隨著資金輪動，逢低承接、避免追高，仍是本季主軸，可優先留意記憶體、半導體擴廠設備及無塵室相關族群。