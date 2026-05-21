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雲豹搶 AI 資料中心商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

再生能源整合商雲豹能源（6869）昨（20）日召開線上法說會，宣布成立子公司雲豹超算，藉此鎖定台灣未來五年高達9,512億元的AI資料中心（AIDC）市場商機，預估今年就會貢獻業績，為營運添增柴火，今年營收將再度挑戰新高。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹超算將整合集團能源優勢，切入AIDC核心需求，目標今年自台灣市場開始貢獻營收，明年挑戰倍數成長，並朝2030年成為集團兩位數營收占比的重要事業體邁進。

隨著AI產業高速發展，台灣市場也面臨供電吃緊、電力穩定度不足及土地取得不易等挑戰。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，AI資料中心的核心關鍵在於「穩定且充足的電力」，而集團憑藉完整能源整合能力，可提供分散式能源解決方案。

雲豹 雲豹能源 再生能源

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