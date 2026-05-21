聽新聞
0:00 / 0:00
神盾金雞 乾瞻5月27日登興櫃
神盾旗下矽智財（IP）廠乾瞻科技（7898）預計5月27日登錄興櫃。據了解，該公司的IP於去年底已獲得雲端服務供應商（CSP）採用，今年將有相關授權金收入挹注。對於今年營運前景，乾瞻營運長徐達勇看好，旗下產品在製程節點方面布局具完整性，預計今年底將有2奈米製程的UCIe IP。
乾瞻去年營收6億元，年增率達五成，徐達勇表示，今年應可持續見到成長動能。在神盾併購乾瞻後，產品線更為聚焦，主攻先進製程IP，且提供客製化方案。目前其兩大產品線包括去年第一大的業績項目UCIe IP，以及第二大的開放式NAND Flash介面（ONFI）相關IP，都對應到成長中的市場，很大一部分是與AI與雲端運用相關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。