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融程電第2季營收將創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）昨（20）日舉行股東會，展望後市，董事長呂谷清表示，在軍工及邊緣AI應用帶動下，今年公司接單暢旺，目前合計在手訂單已超過去年營收總額，看好本季營收將創新高，全年業績亦將登頂。

此外，融程電積極切入新領域，與廌家科技合資的新廠將於7月量產，藉此打入低軌衛星產業，融程電並與台灣半導體設備廠洽談中，希望藉此擴大半導體領域生意。

融程電2025年營收36.4億元，稅後純益5.91億元，營收、獲利雙創新高，每股純益達7.39元；股東會通過配發現金股利5.1元，及股票股利0.5元。

融程電今年最大增長動能來自軍工國防領域，今年首季營收占比已達四成，公司期盼相關業務比重能拉升至五成。

展望後市，呂谷清預估，融程電今年第2季營收有望創新高，營運呈現逐季成長，且目前合計在手訂單已超過去年營收總額，全年營收目標兩位數增長不變，業績將突破40億大關，續創新高。

在新業務布局方面，融程電切入低軌衛星產業，與廌家科技合資的「廌融科技」由呂谷清擔任董事長，該廠將於今年7月開始生產。呂谷清表示，該廠除了生產低軌衛星領域產品外，還會切入國防及其他產品線，預計至少能做10億元以上生意。

此外，融程電積極切入半導體產業商機，目前正與國內上市櫃半導體設備廠洽談合作，將融程電的監控系統、電腦儀表板整合到半導體廠務設備中。呂谷清指出，雖然融程電目前來自半導體領域業績貢獻仍偏低，但相關市場需求潛力巨大，預計合作案要到今年第3季較為明朗。

融程電 營收

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