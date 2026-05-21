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義隆電拉高 AI 業務占比

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

義隆電（2458）昨（20）日舉行法說會，公司表示，AI相關營收2025年占比5%，今年持續開拓包含車用智慧交通相關AI產品比重可望持續提升。此外，針對低軌衛星通訊，提供毫米波陣列天線的客製化RF Front-End IC方案。

義隆電表示，公司在人工智慧領域產品包含車用ADAS、智慧交通AICCTV、AI影像辨識演算法。至於觸控產品觸控板、觸控螢幕晶片、生物辨識晶片。非觸控產品包含指向裝置、微控制器與其他產品。

義隆電表示，公司持續和中研院合作全球最快最準AI影像辨識模型，自行開發 On-DeviceAI演算法GElanNet只須開源碼1/2的算力。義隆並推AI CCTV即時交通資訊蒐集系統提供決策交通資訊，對應安全告警即時AI影像辨識，提醒行人注意來車、提醒來車注意行人。此外義隆ADAS推出DMS解決方案瞄準商用領域，以及義隆解決方案也支援各式無人機應用。

義隆電4月合併營收11.41億元，月減6.7%，年增6.32%。公司說明，受限於上游原物料供應鏈產能吃緊，導致部分產品面臨零組件供給缺口，品牌客戶持續提升零組件庫存配置之彈性與風險控管能力，公司亦密切關注客戶庫存水位變化，並即時調整生產規劃以靈活因應需求。

展望後續，依據客戶目前之行銷策略，公司預期可望受惠於中高階消費機型以及商務型機種比重持續提升之趨勢。

自2025年第3季起，義隆電AI影像辨識演算法相關產品已順利量產並出貨，成功切入無人機及多項影像辨識應用市場，產品線多元化效益逐步顯現，對營收成長形成實質挹注，展現公司在新應用領域的長期成長潛力，相關產品營收占比隨之成長，並於今年持續發酵。

中研院 義隆 營收

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