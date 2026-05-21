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被動元件再掀漲價潮

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI伺服器與資料中心需求持續升溫，被動元件市場再掀漲價潮，日本電子大廠Panasonic近日通知客戶，因銀、銅等原物料價格持續攀升，加上製造費用與資本設備成本增加，將調漲SP-Cap（鋁質晶片型高分子固態電容）產品價格，自7月1日起交付產品適用新價格，業界看好，代理商日電貿（3090）、堡達受惠大，營運表現大衝刺。

根據Panasonic發出的最新通知函指出，近期銀、銅等原材料價格持續上漲，加上製造與資本設備支出同步增加，即使公司已透過各種方式吸收成本，但目前已接近可承受極限，因此決定啟動價格調整機制，相關SP-Cap產品新價格將適用於今年7月1日後交付產品。

業界分析，SP-Cap屬高階固態電容產品，具備低ESR、高耐熱與高穩定度特性，廣泛應用於AI伺服器、GPU加速卡、資料中心、高階工控與車用電子等領域，隨著AI運算需求快速增加，高階電容需求同步暴增，也讓供應鏈交期持續拉長。

日電貿主要代理Panasonic固態電容與車規SP-Cap產品，總經理于耀國日前於法說會中表示，AI伺服器與資料中心需求持續強勁，已帶動高階MLCC、鉭電容與鋁電容需求明顯增加，現階段相關產品交期已持續拉長，預期下半年至明年供給缺口將進一步擴大。

日電貿表示，針對AI與周邊產品相關規格，當前市場已出現缺貨與交期延長情況，公司已提前針對AI共用材料規格進行備貨部署，以因應客戶需求升溫，並持續與原廠及客戶保持密切聯繫。

堡達除代理Panasonic SP-Cap產品外，同時布局POS-Cap（鉭質晶片型高分子固態電容）、OS-CON固態電容、低阻抗電解電容、塑膠電容及電感、電阻等多項被動元件產品，產品線涵蓋AI伺服器、工控與車用應用，隨著高階被動元件需求持續升溫，法人同樣正向看待堡達後續營運動能。

伺服器 日本

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