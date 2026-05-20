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力智股東會／通過配息4.6元 AI電源布局拚升溫

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

力智（6719）20日召開115年股東常會，會中承認114年度決算表冊及盈餘分配案，並通過修訂「股東會議事規則」與「取得或處分資產處理作業」等案。根據公司先前董事會決議，力智114年度擬配發每股現金股利4.6元，股東配發現金總額約4.85億元，股東會通過後將授權董事長另訂除息基準日與發放日。

力智為電源管理IC與功率元件廠，近年積極切入高效能運算（HPC）與AI相關電源應用。公司先前法說會指出，第1季雖受AI產品排擠效應、記憶體漲價與供應吃緊影響，營收較上季下滑，但受惠電源管理IC（PMIC）出貨占比提升及存貨回沖利益，毛利率明顯改善。第1季營收9.8億元，季減18%、與去年同期持平；毛利率41.7%，稅後純益2.2億元，年增42%，每股稅後純益2.1元。

展望後市，力智看好AI與HPC應用持續推升高階電源需求，帶動第2季營收恢復季增。不過，受成熟製程晶圓代工與封測價格上升影響，公司預期第2季毛利率可能較第1季略為下滑，目標維持高30%水準；隨高附加價值產品占比提高，成本壓力可望逐步消化。

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