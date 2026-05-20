彩晶股東會／承認虧損撥補 攻車載目標2027貢獻營收逾30%

中小尺寸面板廠彩晶（6116）20日舉行股東常會，承認虧損撥補，並通過私募備案。彩晶表示，整體面板市場環境仍具挑戰，記憶體價格上漲帶動終端品牌調價，也對消費性面板需求形成排擠，將持續朝高毛利、高附加價值產品轉型，並加速布局車載、工控及無人機等利基型應用市場，目標明年車載產品貢獻營收提升至三成以上。

彩晶2025年合併營收114.37億元、年增15%，稅後純損21.4億元，每股虧損0.75元，虧損幅度較前年顯著收斂。

彩晶今年首季合併營收30.15億元、年增3.96%，營業虧損3.31億元，稅後虧損1.83億元，每股虧損0.06元，較去年同期虧損幅度收斂。

彩晶表示，面板市況仍不理想，價格持續承壓，但需求並非完全消失，因此策略將聚焦高價值產品與新產品開發，希望讓營運結構更健康。

彩晶指出，消費性產品仍受到記憶體價格與終端市場影響，但車載產品受影響相對較小，因此未來仍將持續提高車載比重，並朝與國際品牌客戶建立更緊密合作方向發展，看重品牌客戶在需求量與訂單能見度上的穩定性。

彩晶亦積極布局工業控制、穿戴裝置與無人機應用。AI發展帶動各式顯示需求增加，包括工控、無人機等領域皆需要顯示面板，無人機已是未來規劃重點之一，尤其政府近年高度重視無人機產業，彩晶將持續評估相關切入機會。

在資產活化部分，彩晶董事會日前決議處分南科廠房及附屬設施，交易對象為矽品精密，交易總金額43.2億元，預估可認列處分利益約21.6億元。彩晶表示，相關處分利益預計於第3季認列，單季有機會轉盈，不過其餘季度營運將審慎看待。