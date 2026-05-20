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義隆法說會／AI相關營收今年拚拉升 針對低軌衛星通訊推方案

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

義隆電（2458）今日受邀交易所法說會，由代理發言人謝志華投資關係處專案主任演講，她提到，公司AI相關營收2025年占比5%，今年持續開拓包含車用智慧交通相關AI產品比重可望持續提升。另外針對低軌衛星通訊，提供毫米波陣列天線的客製化RF Front-End IC方案。

她說，公司在人工智慧領域產品包含車用ADAS、智慧交通AICCTV、AI影像辨識演算法。至於觸控產品觸控板、觸控螢幕晶片、生物辨識晶片。非觸控產品包含指向裝置、微控制器與其他產品。

她並指出，義隆持續和中研院合作全球最快最準AI影像辨識模型，自行開發 On-DeviceAI演算法GElanNet只須開源碼1/2的算力。義隆並推AI CCTV 即時交通資訊蒐集系統提供決策交通資訊，對應安全告警即時AI影像辨識，提醒行人注意來車、提醒來車注意行人。此外義隆ADAS推出DMS 解決方案瞄準商用領域，以及義隆解決方案也支援各式無人機應用。該公司並統計，義隆在今年度CES展的產品滲透率整體達八成。

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