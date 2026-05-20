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全球領先數位病理AI醫療概念股 雲象科技創新板掛牌上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

雲象科技-創（7803）20日以每股承銷價23.12元登錄創新板掛牌交易，不過受到大盤震盪影響，開盤後一度跌到20 元，隨後翻紅走揚，最高漲至 24.3元。雲象科技董事長暨執行長葉肇元表示，雲象科技登錄創新板掛牌上市，象徵邁向全球資本市場的重要里程碑。

他表示，雲象科技成立以來，從臺灣市場出發，並邁進歐盟、日本、北美市場，成功地借重AI輔助診斷所帶來的臨床效益，加速推動病理科的數位轉型。隨著全球數位病理影像分析市場需求急遽增加，雲象科技的營收也將迎來新一波的成長。公司未來將憑藉著軟硬整合帶動市場滲透率的優勢及持續優化的研發能力，為投資人創造穩健的長期持有價值。

根據 Mordor Intelligence《數位病理影像分析市場》報告，全球數位病理影像分析市場規模預估將由 2026 年的 4.58 億美元，穩步攀升至 2031 年的7.04 億美元，年複合成長率達 9.03%。成長動能主要來自病理科加速導入 AI 工具，以因應日益嚴峻的專業人力短缺挑戰，市場需求明確且具結構性支撐。

雲象科技核心產品 aetherSlide 數位病理影像管理系統，近期正式取得歐盟 IVDR 認證，成為全球少數同時持有美國 FDA 與歐盟 IVDR 雙重認證的數位病理影像管理系統。這項里程碑不僅彰顯 aetherSlide產品合規達到最嚴格的國際標準，更為公司直接切入美國與歐洲兩大成熟市場奠定合規基礎，有望隨市場高速成長同步放大商業版圖。

雲象科技也開發 aetherBot 全自動玻片掃描系統與 aetherScope 全自動 AI 骨髓抹片分類計數系統，以軟硬整合方案切入醫院病理科及檢驗醫學科，從根本解決長期仰賴高度人力執行的玻片掃描及骨髓抹片掃描及細胞分類計數流程。aetherBot 為雲象科技與全球數位病理影像掃描系統領導大廠滨松光子學株式會社（Hamamatsu Photonics）及達明機器人所共同開發，自動完成玻片掃描、AI 影像品質稽核及歸檔全流程。

同時借重滨松光子學逾 20 年深耕歐美醫療市場的品牌通路，加速進入海外市場。aetherScope 則結合 aetherAI Hema骨髓抹片AI分類技術軟體，主攻檢驗醫學科市場，扮演進入檢驗科實驗室的策略性入口。兩款自動化產品共同形成雲象「以軟帶硬」策略的市場破點，以自動化解決方案作為切入海外市場的敲門磚，反向帶動核心平台 aetherSlide 在海外市場的滲透率，為公司挹注具備高度黏著度的長期營收動能。

病理科領域的 AI 導入過程往往耗費數年，主因是開發時間漫長、GPU 資源需求龐大，以及高度仰賴專業人力進行逐區域影像標註。許多中小型病理研究室受限於算力與標註資料集的雙重缺口，無法跟上數位化浪潮。

雲象科技以兩項獨家專利技術從根本破除導入障礙，搶占中小型病理科實驗室滲透率。以GigaPixel 專利弱監督演算法僅需「玻片級別」的標註，透過專利弱監督訓練方法，僅需切片層級的標籤，即可消除耗時的逐區域標註作業。

而Gaia基礎AI模型是透過整合全球數十家醫療機構近十萬張的全玻片影像，以自監督式學習訓練出跨國、跨人種、跨院所的大型病理基礎模型，大幅減少 99% 的下游AI訓練資料需求。兩項獨家技術共同構成雲象科技技術護城河，讓更多醫療機構得以快速開發自有 AI 模型。

隨著導入門檻大幅降低，雲象科技的市場將從頂尖醫學中心延伸至廣大中小型醫療機構，帶動 aetherSlide 平台導入，為公司厚植下一波結構性成長的長期底蘊。

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