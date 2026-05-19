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技嘉 ECB 籌資158億元
技嘉（2376）昨（19）日公告，5億美元（約新台幣158億元）海外無擔保轉換公司債（ECB）完成訂價，每股轉換價格訂在371.81元。隨著銀彈到手，有助技嘉充實營運資金，滿足海外購料需求。
技嘉現階段訂單動能強勁，看好今年AI相關業務有機會年增三位數百分比，因應AI伺服器業務強烈需求，技嘉今年產能將倍增，資本支出提高到25億元至27億元，並有大量海外購料需求，此次ECB完成訂價後，將有利後續營運。
技嘉首季稅後純益52.68億元，創單季歷史新高，季增77.4%，年增69%，每股純益7.86元，同創新高；單季毛利率、營益率、稅後淨利率分別為12%、7.06%、5.37%，分別季增1.75個百分點、2.8個百分點、1.73個百分點，繳出「三率三升」佳績。
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