技嘉 ECB 籌資158億元

被動元件代理商日電貿（3090）昨（19）日舉行法說會，指出因AI伺服器帶動高階被動元件需求升溫，今年以來需求持續擴大，帶動MLCC、固態電容與電解電容出貨成長，部分高階料件交期更已拉長至半年以上，看好在AI伺服器平台持續升級、CSP資本支出維持高檔下，支撐營運與獲利成長動能。

2026-05-20 00:22