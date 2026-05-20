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聯合再生喊太陽能長多

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能模組大廠聯合再生（3576）昨（19）日召開線上法說會，財務長洪蕾蕾指出，全球AI資料中心對電力需求激增，加上國內光電目標仍需持續推進，長期看好太陽能產業維持成長態勢，公司正積極優化產線與技術，搶攻市場商機。

洪蕾蕾表示，雖然去年台灣光電案場開發進度放緩，致使今年要達到20GW的目標仍有挑戰，但2030年的31GW政策目標仍在推進中，加上AI資料中心用電增加及科技業電力需求提升，都會帶動太陽能光電成長。

此外，太陽能技術日益進步，當前主流技術TOPCon轉換效率已超過20%以上，且效率仍在提升中，對挹注太陽能電廠投報率有正面幫助。

洪蕾蕾指出，公司觀察到不少AI資料中心都開始就地設立太陽能光電或儲能系統，此舉意味光電加儲能已是未來趨勢，且此一趨勢有助激勵太陽能需求。

針對近期市場看好鈣鈦礦太陽能技術上太空，對此，洪蕾蕾透露，公司確實在二年前就已針對鈣鈦礦太陽能層疊模組 進行開發與研究至今，正努力克服大面積與使用的穩定性，看好此一新技術未來發展潛力。

據悉，聯合再生今年首季營收中，太陽能產品營收比重已從去年同期80%下降至61%，其他占比拉升至39%，意味該公司已從單純上游電池模組延伸至產業下游與新事業。

展望未來，洪蕾蕾表示，未來公司在台灣目標五年內擁有500MW穩定收入的太陽能案場，美國會建置200MW案場，並以商業屋頂為主，同時也會積極拓展東南亞廠房的太陽能商機，挹注營運動能。

聯合再生今年首季每股純益1.07元，終結連續11個季度虧損，轉虧為盈主因來自處分竹南廠入帳21億元，惟本業仍持續虧損，但因近期受太空AI題材帶動，昨日股價不畏大盤疲軟，逆勢強攻漲停板，上漲1.75元，收19.25元。

太陽能 聯合再生 用電

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