大聯大第2季獲利拚新高

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（19）日召開法說會，看好本季有望再度成為營收、營業淨利與獲利都創新高的一季。

展望本季，大聯大以新台幣31.6元兌1美元的匯率假設為基礎，本季營收將介於3,450億至3,650億元之間，季增9%至15.3%，毛利率預期在4.25%至4.45%之間，營業淨利可能介於86.63億元至96.43億元，稅後淨利落在61.47億元至68.24億元之間，每股純益介於3.65元至4.06元之間。

大聯大提到，下游廠商資本支出仍在持續提升， 對公司估計的財測表現可能帶來更多潛在成長空間。

大聯大首季包括營收、營業利益、淨利、每股純益等，同步超越財測高標，營運表現提升，主要受惠AI基建帶動，且服務客戶群擴大，並拓展物流即服務（Laas）版圖。營收結構中，包含伺服器在內的運算業務相關比重達49%，為當中最大宗，其次是通訊電子業務。以元件類別來區分，記憶元件占比達45%，是最大項目。